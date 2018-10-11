Alanya'da uyuşturucudan yakalanan 3 kişi tutuklandı      

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güllerpınar Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı bilgisi ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adrese narkotik dedektör köpeği 'Esco'nun da katılımıyla baskın düzenleyen ekipler İbrahim Barış Ş. (28) Durdu Mehmet A. (22), Fatih Y. (29), Kemal G. (21), Adem Y. (27) ve Ömer Ö.’yü (24), gözaltına aldı. Adreste ve yapılan üst aramalarında alüminyum folyoya sarılı 0.31 gram eroin, 0.94 esrar ve 2 adet yeşil reçeteyle satışı yapılan hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kemal G., Adem Y., Ömer Ö. ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan savcılık talimatıyla serbest kalırken, Adliye'ye sevk edilen İbrahim Barış Ş., Durdu Mehmet A. ve Fatih Y. isimli şüpheliler ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.