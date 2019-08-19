Alanya'da uyuşturucu zanlısı adliyeye sevk edildi

Mehmet AL

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasını önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda; 18/08/2019 günü saat 22:50 sıralarında Mahmutlar mahallesi 250. sokak üzerinde durumundan şüphelenilen ve durdurulmak istenilen motosiklet üzerinden atlayarak kaçan şüpheli 33 yaşındaki Kubilay M. Ö, kovalamaca sonucu yakalandı. şüpheli kaçarken üzerinden Sig Sauer marka tabanca ve şarjörde 3 adet tabancaya ait mermi, 2 parça halinde 11 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. şüpheli Kubilay M. Ö, yakalanarak gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Şüpheli Kubilay M.Ö yapılan GBT sorgusunda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak,' Güveni Kötüye Kullanma ve Mala Zarar Verme Suçlarından Arandığı tespit edildi şüpheli Kubilay M.Ö emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.