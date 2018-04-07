Alanya'da uyuşturucu ve kaçak malzemelerle yakalan 1 kişi tutuklandı

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli Y.G.'nin kaldığı evinde ve evinin altındaki depoda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin olduğunu tespit etti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri
ev ve depoya yaptıkları operasyonda, evde yapılan aramada daralı 3 kilo 785 gram uyuşturucu esrar maddesi ve depoda ise çeşitli markalarda gümrük kaçağı 1989 adet gözlük, 850 adet saat ve 35 adet selfie çubuğu ele geçirildi. kaçak malzemelere ve uyuşturucuya el konulurken, şüpheli Y.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Y.G. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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