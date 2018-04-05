Alanya'da uyuşturucu ve kaçak baskını

ALANYA Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Grup Amirliği görevlileri, Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi, Kıymalı Sokak, Güvenevler Apartmanı'nda ikamet eden Y.G. isimli şahsın evinde ve evinin altındaki depoda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme bulunduğunu tespit etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı 'Arama ve El Koyma' kararı aldı. Polisin ev ve depoda yaptığı aramada daralı 3 kilo 785 gram uyuşturucu esrar maddesi, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 1989 adet gözlük, 850 adet saat ve 35 adet selfie çubuğu ele geçirildi.

