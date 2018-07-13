Alanya'da uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

- Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya merkezde bir adrese ihbar üzerine baskın düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Uğur E.’ye ait evde yaptıkları aramada 242 gram esrar maddesi, evin bahçesinde ekili 42 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınarak ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklu yargılanan Uğur E, avukatıyla birlikte son kez hakim karşısına çıktı.



ESRARLARI İÇMEK İÇİN YETİŞTİRMİŞ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkeme heyetince son sözü sorulan zanlı Uğur E., “Ele geçirilen esrar maddesi bana aittir. Ben bu maddeyi içmek için yetiştirdim. Kendi kullanımım için. Satmak gibi bir niyetim yoktu. Ben bu maddeyi 22-23 senedir kullanıyorum. Bağımlısıyım. Hassas teraziyi de günlük miktar belirlemek ve bu miktarı aşmamak için kullanıyordum. Bu sebeple küçük parçalara da ayırmıştım. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Uğur E’yi ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 14 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çaptırdı. Uğur E. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.