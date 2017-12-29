Alanya'da uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası

Mehmet AL

ALANYA'DA Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Güzelbağ Jandarma Komutanlığı ve KOM erkiplerinin yaklaşık 3 ay boyunca takip ettikleri ve geçen Temmuz ayında fotokapan konularak tespit edilen ormanlık alandaki tarlada 639 kök hint kenevirini kurutulmuş halde toplam 247 kilogram hint kenevirleri ektiği iddia edilen 51 yaşındaki K. K, jandarma ekiplerince evinde yakalandı. Yakalanan K.K, tutuklu olarak yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıktı. 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde son sözü sorulan sanık K.K, 'takdir ve adaletinize sığınıyorum' dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, K.K ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis ve 25 Bin TL adli para cezasına çarptırdı.