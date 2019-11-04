Alanya'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 9'ar yıl hapis
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'Uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla yargılanan şüphelilerden 1 kişi tahliye olurken. 2 sanık, 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mehmet AL- ÖZEL HABER
ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar H.K., S.K.,ve M.Y. avukatları hazır bulundu. Mahkemede sanıklardan H.K., son sözlerinde 'Pişmanım ve mağdurum beraatimi isterim.' dedi. Sanıklardan M.Y. ise' Pişmanım ve mağdurum adaletinize sığınıyorum, beraatimi istiyorum.' ifadelerini kullanırken sanıklardan S.K. ise 'Uyuşturucu kullandığım için pişmanım beraatimi isterim.' ifadelerini kullandı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanıklardan M.Y. ve H.Y.'nin, 'Üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sabit görüldüğünden 5237 Sayılı TCK'nun 61 maddesi uyarınca suçun işlemiş biçimi, sanıkların ağırlığı, suç ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı göz alınarak 11 yıl hapis ve 1200 gün Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların sabıkasız hali, eylemden sonrakı yargılama aşamasında duruşmadaki olumlu tavırları lehine indirim sebebi sayılarak cezalarından TCK'nun 62-1 maddesi gereğince 1-6 oranında indirim yapılarak 9'ar yıl 2'şer ay hapis ve 20'şer bin TL Adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Tutuklu olarak mahkemeye götürülen sanıklardan M.Y. ve H.Y., Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine götürüldüler.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BERAAT ETTİ
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu olarak yargılanan S.K., tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak hüküm ile tahliyesine karar verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
6 Ocak tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Kordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit ettikleri şüpheli M.Y., H.Y., S.K., ikametgahlarına yaptıkları baskında uyuşturucu madde olan metamfetamin, esrar ele geçirilirken şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alınan 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5