Alanya'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 9'ar yıl hapis

Mehmet AL- ÖZEL HABER

ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar H.K., S.K.,ve M.Y. avukatları hazır bulundu. Mahkemede sanıklardan H.K., son sözlerinde 'Pişmanım ve mağdurum beraatimi isterim.' dedi. Sanıklardan M.Y. ise' Pişmanım ve mağdurum adaletinize sığınıyorum, beraatimi istiyorum.' ifadelerini kullanırken sanıklardan S.K. ise 'Uyuşturucu kullandığım için pişmanım beraatimi isterim.' ifadelerini kullandı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanıklardan M.Y. ve H.Y.'nin, 'Üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sabit görüldüğünden 5237 Sayılı TCK'nun 61 maddesi uyarınca suçun işlemiş biçimi, sanıkların ağırlığı, suç ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı göz alınarak 11 yıl hapis ve 1200 gün Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların sabıkasız hali, eylemden sonrakı yargılama aşamasında duruşmadaki olumlu tavırları lehine indirim sebebi sayılarak cezalarından TCK'nun 62-1 maddesi gereğince 1-6 oranında indirim yapılarak 9'ar yıl 2'şer ay hapis ve 20'şer bin TL Adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Tutuklu olarak mahkemeye götürülen sanıklardan M.Y. ve H.Y., Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine götürüldüler.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BERAAT ETTİ

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu olarak yargılanan S.K., tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak hüküm ile tahliyesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

6 Ocak tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Kordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit ettikleri şüpheli M.Y., H.Y., S.K., ikametgahlarına yaptıkları baskında uyuşturucu madde olan metamfetamin, esrar ele geçirilirken şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alınan 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.