banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Alanya'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 9'ar yıl hapis

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'Uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla yargılanan şüphelilerden 1 kişi tahliye olurken. 2 sanık, 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ASAYİŞ 04.11.2019, 15:48 04.11.2019, 16:09
Alanya'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 9'ar yıl hapis
banner404

Mehmet AL- ÖZEL HABER
ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar H.K., S.K.,ve M.Y. avukatları hazır bulundu.  Mahkemede sanıklardan H.K., son sözlerinde 'Pişmanım ve mağdurum beraatimi isterim.' dedi. Sanıklardan M.Y. ise' Pişmanım ve mağdurum adaletinize sığınıyorum, beraatimi istiyorum.' ifadelerini kullanırken sanıklardan  S.K. ise 'Uyuşturucu kullandığım için pişmanım beraatimi isterim.' ifadelerini kullandı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanıklardan  M.Y. ve H.Y.'nin, 'Üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sabit görüldüğünden 5237 Sayılı TCK'nun 61 maddesi uyarınca suçun işlemiş biçimi, sanıkların ağırlığı, suç ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı göz alınarak 11 yıl hapis ve 1200 gün Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların sabıkasız hali, eylemden sonrakı yargılama aşamasında duruşmadaki olumlu tavırları lehine indirim sebebi sayılarak cezalarından TCK'nun 62-1 maddesi gereğince 1-6 oranında indirim yapılarak 9'ar yıl 2'şer ay hapis ve 20'şer bin TL Adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Tutuklu olarak mahkemeye götürülen sanıklardan M.Y. ve H.Y., Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine götürüldüler.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BERAAT ETTİ
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu olarak yargılanan S.K., tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak hüküm ile tahliyesine karar verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
6 Ocak tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Kordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit ettikleri şüpheli M.Y., H.Y., S.K., ikametgahlarına yaptıkları baskında uyuşturucu madde olan metamfetamin, esrar ele geçirilirken şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alınan 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.

#Alanya #alanya son dakika #alanya asayiş #ALANYA AHBER #alanya uyuşturucu #alanya asayiş haber #alanya özel haber
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
banner384
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:18
Öğle 12:46
İkindi 15:39
Akşam 18:04
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5
banner440
banner545