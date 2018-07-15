Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli Gazipaşa’da yakalandı

Alanya'da ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan aranan şüpheli Gazipaşa’da yakalandı. Şüpheli Mustafa T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli Gazipaşa’da yakalandı
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- Mehmet AL

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerince ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan aranan şüpheli 38 yaşındaki Mustafa T., Gazipaşa’da  yakalandı. Jandarma ekiplerince yol kontrolü sırasında yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) arandığı ortaya çıkan Mustafa T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa T. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Jandarma karakolunda ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 11:32
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