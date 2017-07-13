Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan kişiye ceza

Alanya'da eroin, maddesini uyuşturucu bağımlısı kişilere paketini 50 TL satan 1 kişiye 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı

Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan kişiye ceza

Alanya'da eroin, maddesini uyuşturucu bağımlısı kişilere paketini 50 TL satan 1 kişiye 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:19
Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan kişiye ceza
banner404

Mehmet AL
ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'ndeki eve Antalya İl Jandarma ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak operasyonda evde yapılan aramalarda satışa hazır 8 paket halinde toplam: 3,52 gram ağırlığında eroin maddesi ile 4,46 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ve 1,45 gram kenevir tohumu ile karışık esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine yakalanan E.Ç'a 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.  
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.Ç ve avukatı  katıldı.

E.Ç  savunmasında,'Üzerime atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmiyorum, ben evimde bulunan esrar ve eroin maddesini kendi kullanım için bulunduruyorum. Ben yıllardır uyuşturucu kullanırım. Her türlü uyuşturucuyu da kullandım. Bu nedenle evimde uyuşturucu madde bulunuyordu. Kimseye uyuşturucu madde satmadım. Adaletinize sığınıyorum' dedi.

Mahkeme heyeti, 24 yaşındaki sanık E.C'a 'uyuşturucu madde ticareti yapma ' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. tutuklu götürülen sanık E.C  Alanya Cezaevine gönderildi. 
EROİN MADDESİ ANTALYA ZEYTİN KÖYDEN 
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen şüpheli E.Ç Antalya İli Zeytinköy'den getirdiği eroin maddesini Uyuşturucu bağımlısı kişilere paketini 50 Tl sattığı ve  18 Nisan 2017  tarihinde ise sabah erken saatlerde Antalya İli Zeytinköy Mahallesine gidip eroin maddesi getirdiğini tespit edilmesi üzerine. Kestel Mahallesi Yaylayolu üzerindeki eve Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda  evde yapılan aramalarda; 2 adet esrar içmek için su şişesi, 10 adet uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış aliminyum folyo boru, 2 adet eroin paketi için ders kitap sayfası, 8 adet paketlenmiş halde daralı ağırlığı 3,52 gram eroin maddesi. 4,46 gram olan kubar esrar maddesi ile 1,45 gram kenevir tohumu ele geçirilmesi üzerine şüpheli E.Ç Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Merkez Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetci Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 13.07.2017 16:48
Anahtar Kelimeler:
alanya da uyuşturucu ticareti yapan kişiye ceza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da tanıştığı adam hayatını kararttı
Alanya'da tanıştığı adam hayatını kararttı
9 ay önce evlendi, 3 aylık hamileyken kendini astı
9 ay önce evlendi, 3 aylık hamileyken kendini astı
Alanya’da karısını öldüren kişi de öldü
Alanya’da karısını öldüren kişi de öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim