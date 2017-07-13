alanya da uyuşturucu ticareti yapan kişiye ceza

Mehmet AL

ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'ndeki eve Antalya İl Jandarma ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak operasyonda evde yapılan aramalarda satışa hazır 8 paket halinde toplam: 3,52 gram ağırlığında eroin maddesi ile 4,46 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ve 1,45 gram kenevir tohumu ile karışık esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine yakalanan E.Ç'a 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.Ç ve avukatı katıldı.

E.Ç savunmasında,'Üzerime atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmiyorum, ben evimde bulunan esrar ve eroin maddesini kendi kullanım için bulunduruyorum. Ben yıllardır uyuşturucu kullanırım. Her türlü uyuşturucuyu da kullandım. Bu nedenle evimde uyuşturucu madde bulunuyordu. Kimseye uyuşturucu madde satmadım. Adaletinize sığınıyorum' dedi.

Mahkeme heyeti, 24 yaşındaki sanık E.C'a 'uyuşturucu madde ticareti yapma ' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. tutuklu götürülen sanık E.C Alanya Cezaevine gönderildi.

EROİN MADDESİ ANTALYA ZEYTİN KÖYDEN

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen şüpheli E.Ç Antalya İli Zeytinköy'den getirdiği eroin maddesini Uyuşturucu bağımlısı kişilere paketini 50 Tl sattığı ve 18 Nisan 2017 tarihinde ise sabah erken saatlerde Antalya İli Zeytinköy Mahallesine gidip eroin maddesi getirdiğini tespit edilmesi üzerine. Kestel Mahallesi Yaylayolu üzerindeki eve Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda evde yapılan aramalarda; 2 adet esrar içmek için su şişesi, 10 adet uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış aliminyum folyo boru, 2 adet eroin paketi için ders kitap sayfası, 8 adet paketlenmiş halde daralı ağırlığı 3,52 gram eroin maddesi. 4,46 gram olan kubar esrar maddesi ile 1,45 gram kenevir tohumu ele geçirilmesi üzerine şüpheli E.Ç Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Merkez Jandarma Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetci Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.