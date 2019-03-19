Alanya'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı!

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yaptıkları çalışmalarda 20 Ocak 2018 tarihinde Diyarbakır'dan Konya ve Antalya plakalı otomobillerle Alanya'ya uyuşturucu getireleceği ve bu maddeyi Alanya'da satılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine gece saatlerinde ilçe girişine pusu kuran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup amirliği ekipleri, şüpheli 07 ve 42 plakalı 2 aracı durdurdu. Araçlarda bulunan şüpheliler Ahmet K., Sadettin Ö., Hayrullah D. ve Durdu Ö. gözaltına alınırken, iki ayrı otomobilde yapılan aramalarda toplam 3 kilo esrar ele geçrildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Durdu Ö. ve Hayrullah D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Ahmet K. ve Sadettin Ö. 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen tutuklu sanıklar Ahmet A., Sadettin Ö., Durdu Ö. ve Hayrullah D.'nin avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Sadettin Ö, 'Diğer aracın bizimle bir ilgisi yoktur. Sanık Ahmet K, 'Mütalaayı kabul etmiyorum. O insanların hiç bir suçu yok, biz Sadettin ile sorumluyuz, onlar tesdadüfen karıştılar dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Durdu Ö.'nün beraatına karar verdi. Sanık Ahmet A. ve Hayrullah D.'ye 12'şer yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin TL, Sadettin Ö'nün ise 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çaptırılmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 12:49