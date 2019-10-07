Alanya'da uyuşturucu tacirleri kıskıvrak 

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya’da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, “Uyuşturucu madde ticareti” yaptığı öğrenilen Onur T. (22) isimli şahsın Saray Mahallesi’nde ikamet ettiği apart otele baskın düzenledi. Onur T.’nin ikametinde yapılan aramada 39 adet extasy hap ele geçirildi. Bu sırada Onur T.’nin ikametinden çıktığı belirlenen Doruk K.’nin (21) yapılan üst aramasında ise, 2,20 gram esrar ve 1 adet extasy hap maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Onur T.’nin uyuşturucu maddeleri Ömer Faruk Ç. (23) ve Aslan K.’den (22) aldığını belirledi. Ömer Faruk Ç. (23) ve Aslan K.’nin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 520 adet extasy hap

maddesi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Doruk K. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, Onur T., Ömer Faruk Ç. ve Aslan K. hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.