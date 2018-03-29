Alanya'da uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri bu sabaha karşı bir eve yaptıkları operasyonda yapılan aramada; - Siyah Poşetler içerisinde daralı 200 gram Esrar maddesi, - Satışa hazır paketler halinde (16 paket) daralı 42 gram ağırlığında Esrar maddesi, - 42 kök saksıya dikili vaziyette çeşitli boylarda Hint Keneviri bitkisi, - 1 adet hassas terazi ele geçirildi. şüpheli U.E. Narkotik ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen U.E., nöbetçi mahkemece, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı

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