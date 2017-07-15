Alanya'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Mehmet AL ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince dün gece saat:23:30 sıralarında Kleopatra plajı nda denize giren turistlere uyuşturucu satmaya çalışırken yakalanan şüpheli E.D(28), elinde ve pantolununda içime hazır halde kağıda sarılı 3 fişek halinde 16 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli E.D Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Nasrkotik Grup Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Alanya nöbetci mahkemece 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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