Alanya'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı. uyuşturucu taciri sevk edildiği nöbetci mahkemece tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu taciri tutuklandı
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde ve Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Teknik ve Fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 42 yaşındaki Rafet D, Saray Mah. Pelitlik Cad. No:22/2 sayılı ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince evinde yapılan aramada 38,96 gr Esrar maddesi ve 3,21 gr Skunk maddesi ele geçirildi.uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli Rafet D, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen uyuşturucu satıcısı Rafet D. nöbetci mahkemece 'Uyuşturcu Madde Ticareti'suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 16:38
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