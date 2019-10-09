Alanya'da uyuşturucu sattığı iddia edilen tekneci hakkında karar verildi!

Mehmet AL- ÖZEL HABER

ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu olarak yargılanan 64 yaşındaki Tekneci Fevzi Y., avukatı ve tanıklardan T.A hazır bulundu. Sanık Fevzi Y., mahkeme heyetine verdiği ifadesinde şunları söyledi: 'Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben uzun süredir esrar maddesi kullanırım. Kollukta da kimden aldığımı söylemiştim. Kargıcaklı Mehmet olarak bildiğim kişiden aldım. Aleyhime beyanda bulunan tanık Tahsin'de, Mehmet geldiğinde oradaydı. Ben uyuşturucuyu Mehmet'den aldım. Ben teknenin önünde turistlere tur pazarlamaktaydım. Onlara içeriyi göstermek için girecektim. Mehmet'in verdiğinin ne olduğunu muhtemelen tanık Tahsin anlamıştır. Tahsin de teknecidir. Sima olarak tanırım. Samimiyetim yoktur. Tekneye gelen turistleri gezdirmek için gemiye aldım. Ancak elimdeki uyuşturucu maddeyi de yatağın altına koydum. Tahsin de panonun ön tarafındaydı. Sanırım Tahsin ben turistlerle ilgilenirken bu maddeyi çalmış çünkü ben koyduğumda top halindeydi,' dedi .Sanık Tahsin Y., ise verdiği ifadede: 'Benim uyuşturucu ticareti yapmaya ihtiyacım yoktur. Tekneye kar ortağıyım. Ayrıca yurt dışında evimde vardır. Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum.' dedi.



BEN SANIĞI UZUN SÜREDİR TANIRIM

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasında tanık olarak gelen Tahsin A., mahkeme heyetine şunları söyledi: 'Ben sanığı uzun süredir tanırım. Zaman zaman gidip ziyaret ederim. O günde kendisi teknenin önünde turistlere tanıtım yapmaktaydı. Turistler içeriye geçince elindekini bana verdi.Bende uyuşturucu kullandığım için elimdekinin uyuşturucu olduğunu anladım. Yunusların teknenin civarına geldiklerini görünce kaçmaya başladım. Ancak durdurdular.' dedi.



İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDA MÜTALAASI

Sanığın suç tarihinde çalıştığı teknede tanığa 100 TL karşılığında Skunk tabir edilen uyuşturucu esrar maddesini satmak suretiyle üzerine atılı uyuşturucu madde ticaretini işlediği anlaşılmakla, sanığın 'Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sabit görüldüğünden 8 yıl 4 ay hapis ve 16 Bin 660 TL Adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Fevzi.Y, tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

25 Haziran 2019 tarihinde ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmada İskele bölgesinde B.K. isimli teknede Fevzi.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgileri edinilmesi üzerine dün akşam saat 22.30 sıralarında bahse konu tekne takibe alınmaya başlamış ve bir müddet sonra Tahsin.A. isimli şahsın tekneye gelerek şüpheli Fevzi.Y. isimli şahıs ile bir müddet görüştükten sonra ayrılmasının görülmesi üzerine, Tahsin.A. isimli şahıs Barış Manço parkı girişinde durduruldu. Yapılan kontrolde at yarışı kuponuna sarılı vaziyette 1,68 gram Skunk maddesi ele geçirilirken Fevzi.Y. isimli şahsa ait olan B.K. isimli teknede yapılan aramada 6,30 gram Skunk maddesi ve ikametinde yapılan aramada 2,08 gram Skunk ele geçirildi. Tahsin.A. isimli şahıs, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan, serbest kalırken şüpheli Fevzi.Y., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

