Alanya'da uyuşturucu satıcısına ilginç ceza

BU arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta bir toplantıda yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcısı ile terörist arasında bir fark olmadığını belirterek, "Okulların çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğünüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamıştır. Suçunu bana atsın" demişti. Bakan Soylu'nun polise bu görevi vermesinin ardından Alanya'daki bazı okulların çevresinde ve Alanya Sanayi Sitesi'ndeki çıraklara uyuşturucu sattıkları tespit edilen kişileri yakın takibe alan bazı vatandaşlar, bu kişilere bir daha uyuşturucu satmamaları yönünde yemin ettirdi, ardından polise teslim etti.

