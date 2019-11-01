Alanya'da uyuşturucu satıcısına 15 yıl 7 ay hapis cezası!
Alanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.
Mehmet AL
ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık F. Ç ile avukatı katıldı. Sanık savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucuyu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti sanığın üzerinde ve evinde yapılan aramada 2.29 gram eroin bulunduğunu, uyuşturucu satıcılığından ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, ele geçirilen uyuşturucunun "eroin" olması nedeniyle artırım uygulayıp, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
3 Mayıs tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir eve yaptıkları baskında toplam 2.29, gram eroin maddesi ele geçirilirken evde sevgilisi olan M.K., ve şüpheli F. Ç., yakalanarak gözaltına alındılar. Adliyeye sevk edilen M.K serbest kalırken F.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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