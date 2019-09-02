Alanya'da uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Alanya Kom Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerini bir kişinin uyuşturucu hap sattığı bilgisini aldı. Alınan ihbar üzerine şüpheli şahsın Kestel Mahallesi'nde bulunan evine yapılan baskında 17 adet (8 adet yeşil renkli 9 adet gri renkli ) sentetik Uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli Ali A. Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.