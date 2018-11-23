Alanya'da uyuşturucu partisine polis baskını

ALINAN bilgiye göre, Tosmur Mahallesi Dim Çayı Caddesi üzerinde, Erkan Ş. ve Özgür Ş'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşan polis ekipleri iki şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sırasında Özgür Ş. ve Gökhan Z'nin Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerinde buluşmalarının ardından uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları değerlendirilerek şahıslar durduruldu ve üst aramaları yapıldı. Yapılan üst aramasında Gökhan Z'nin üzerinde 0,91 gram esrar maddesi ele geçirildi. Özgür Ş'nin ise aynı caade üzerinde Erkan Ş. ile buluştukları ardından ise Tosmur Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi İki Dost Apartmanında bulunan evlerine gittikleri görüldü. Eve düzenlenen operasyobda ise Özgür Ş'nin pantolonunun ön iç kısmından şeffaf poşet içerisinde, daralı ağırlığı 6,12 gr Esrar maddesi, Kürşat S'nin önünde bulunan sehpa üzerinde ki tabak içerisinde bulunan içime hazır halde sigara kağıdına sarılı vaziyette, daralı ağırlığı 2,04 gr Esrar maddesi ile tütün karışımı, Hasan Ş'nin ve Birkan Ö. isimli şahısların yapılan üst aramasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Ele geçen uyuşturucu maddelerle

birlikte Özgür Ş., Kürşat S., Hasan Ş. ve Birkan Ö. isimli şahıslar gözaltına alındılar.Evde yapılan aramada ise toplam daralı ağırlığı 32,5 gr esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında eve gelen ve üst aramları yapılan Ahmet E'nin üst aramasında beyaz kareli kağıda sarılı vaziyette, daralı ağırlığı 3,92 gr esrar maddesi Sinan S'nin yapılan üst aramasında küçük plastik kap içerisinde daralı ağırlığı 16,5 gr esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonrası Gökhan Z, Hasan Ş, Birkan Ö, Ahmet E ve Sinan S. hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan tahkikat yapılarak serbest bırakılırken, Erkan Ş, Özgür Ş. ve Kürşat S. hakkında ise “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı. 3 zanlının ifadelerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.