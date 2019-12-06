Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 kişi adliyede!

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının kordinesinde,3 Aralık sabahı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince teknik takip ve izlemeyle projeli çalışmalarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen ve uyuşturucu madde satın alan 57 kişiye işlem yapılırken. Narkotik ekipleri, 656 gr. Esrar, 356 gr Metamfetamin, 38 gr Eroin, 30 adet Lyrica hap maddesi, 12 gr Skunk, 7 kök hint keneviri bitkisi, 5 gr Toz Esrar, 2 adet Ecstasy ,1 adet Neurotin maddesi ve 100 L kaçak alkol ile alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürülğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekiplerince 3 Aralık sabahı Alanya merkezli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Ö.E, M.Ş, C.D.F, A.A,V.A.S, H.P,V.U,İ.K,T.Y,H.B,A.D,İ.B.Ş,B.B,M.Ş,A.Y,A.R.K,B.Ş, ve R.D (Özbekistan Uyruklu) 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 gün emniyette ifadeleri alındıktan sonra bu sabah Alanya Adliyesine sevk edildiler.