Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ve Yunus ekipleri durumundan şüphelenilerek durdurdukları 07 plakalı otomobil içinde uyuşturucu madde buldu. Biri kadın iki kişiye yapılan üst aramalarında Ş.M isimli şahsın üzerinden 53 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Kadın G.S ve Ş.M gözaltına alınarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne teslim edildi.

NARKOTİK EVDE 13 FİŞEK ESRAR YAKALADI

Tahkikatı genişleten Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin çelişkili beyanlarından yola çıkarak, birlikte kaldıkları Tosmur Mahallesi'ndeki evlerinde de arama yaptı. Yapılan aramada satışa hazır vaziyette 13 adet fişek halinde 45 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

Alanya Adliyesi Nöbetçi Savcılığı'nca ifadesi alınan iki şüpheli tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkeme kadın G.S ve Ş.M'yi tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.