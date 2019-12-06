Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 kişiden sevk edildikleri nöbetçi savcılıkça 1 kişi serbest kalırken biri kadın 17 kişi tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.
Mehmet AL
ALANYA’DA düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 18 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, savcılığın koordinesinde geçen salı günü kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., AD., İ.B.Ş., B.B., M.Ş. ve A.Y. ile yabancı uyruklu R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 1 neurontin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, görüntü alan gazetecilere, "Çek, Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın" diye seslendi. Diğer yandan operasyon kapsamında 57 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Polis, soruşturmada adı geçen 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor. 18 şüpheliden 1’i savcılıkça, biri ise mahkemece serbest bırakılırken; 1’i kadın 17 şüpheli tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.
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