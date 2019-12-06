Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 kişiden sevk edildikleri nöbetçi savcılıkça 1 kişi serbest kalırken biri kadın 16 kişi tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.
Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının kordinesinde,3 Aralık sabahı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince teknik takip ve izlemeyle projeli çalışmalarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen ve uyuşturucu madde satın alan 57 kişiye işlem yapılırken narkotik ekipleri tarafından, 656 gr. Esrar, 356 gr Metamfetamin, 38 gr Eroin, 30 adet Lyrica hap maddesi, 12 gr Skunk, 7 kök hint keneviri bitkisi, 5 gr Toz Esrar, 2 adet Ecstasy ,1 adet Neurotin maddesi ve 100 L kaçak alkol ile alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekiplerince 3 Aralık sabahı Alanya merkezli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Ö.E, M.Ş, C.D.F, A.A,V.A.S, H.P,V.U,İ.K,T.Y,H.B,A.D,İ.B.Ş,B.B,M.Ş,A.Y,A.R.K,B.Ş, ve R.D(Özbekistan Uyruklu) 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 gün boyunca emniyette ifadeleri alındıktan sonra bu sabah Alanya Adliyesine sevk edilen 18 kişi sevk edildikleri mahkemece bir kişi nöbetçi savcılıkça bir kişi serbest kalırken biri kadın 16 kişi tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.
Alanya'da Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlunun serbest kalmasını nasıl değerleniriyorsunuz?
|İmsak
|06:24
|Güneş
|07:49
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|43
|2. Leicester City
|15
|35
|3. Man City
|15
|32
|4. Chelsea
|15
|29
|5. Wolverhampton
|15
|23
|6. M. United
|15
|21
|7. Crystal Palace
|15
|21
|8. Tottenham
|15
|20
|9. Sheffield United
|15
|19
|10. Arsenal
|15
|19
|11. Newcastle
|15
|19
|12. Burnley
|15
|18
|13. Brighton
|15
|18
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. West Ham
|15
|16
|16. Aston Villa
|15
|15
|17. Southampton
|15
|15
|18. Everton
|15
|14
|19. Norwich City
|15
|11
|20. Watford
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6