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Alanya'da uyuşturucu operasyonu!

Alanya'da otomobil içinde 685 gram esrarla Mehmet G. yakalanırken uyuşturucu sattığı tespit edilen Rıdvan S. kaldığı apart otelde yakalandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonu!

Alanya'da otomobil içinde 685 gram esrarla Mehmet G. yakalanırken uyuşturucu sattığı tespit edilen Rıdvan S. kaldığı apart otelde yakalandı

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:24
Alanya'da uyuşturucu operasyonu!
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Saray Mahallesi Hal Kavşağı’nda Antalya plakalı otomobilde seyir halinde olan 49 yaşındaki şüpheli Mehmet.G. takibe aldı. Kısa süren takip sonucu araç, polis tarafından durdurulurken, içerisinde bulunan şüpheli Mehmet. G, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 685 gram esrar ele geçirilirdi.
UYUŞTURUCU SATICISI APART OTELDE YAKALANDI
Alanya Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu sattığı tespit ettikleri şüpheli Rıdvan S.(28) sıkı takip üzerine Güllerpınarı Mahallesindeki bir apart otelde kaldığı tespit edilmesi üzerine Apart otele yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı kaldığı otel odasında yapılan aramada 60 gram esrar, 48 adet kilitli poşet, uyuşturucudan elde ettiği 14 Bin 230 TL, ve 20 EURO para ele geçirildi. paraya ve uyuşturcu maddeye el konulurken, uyuşturucu satıcısı Rıdvan S, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Alanya İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliğinde ifadeleri alınan iki uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 16.04.2018 15:10
Anahtar Kelimeler:
AlanyaUyuşturucuOperasyon
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