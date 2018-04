Alanya'da uyuşturucu operasyonu!

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, dün saat 23.00 sıralarında Saray Mahallesi Hal Kavşağı’nda Antalya plakalı otomobilde seyir halinde olan 49 yaşındaki şüpheli Mehmet.G. takibe aldı. Kısa süren takip sonucu araç, polis tarafından durdurulurken, içerisinde bulunan şüpheli Mehmet. G, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 685 gram esrar ele geçirilirdi.

UYUŞTURUCU SATICISI APART OTELDE YAKALANDI

Alanya Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu sattığı tespit ettikleri şüpheli Rıdvan S.(28) sıkı takip üzerine Güllerpınarı Mahallesindeki bir apart otelde kaldığı tespit edilmesi üzerine Apart otele yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı kaldığı otel odasında yapılan aramada 60 gram esrar, 48 adet kilitli poşet, uyuşturucudan elde ettiği 14 Bin 230 TL, ve 20 EURO para ele geçirildi. paraya ve uyuşturcu maddeye el konulurken, uyuşturucu satıcısı Rıdvan S, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Alanya İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliğinde ifadeleri alınan iki uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi.