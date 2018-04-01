Alanya'da uyuşturucu operasyonu 

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yapmış oldukları istihbari çalışmalarda Kızlarpınarı Mahallesinde ikamet eden H.Ş., H.U. ve Ö. Ö. isimli şahısların ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgiler alınması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve el koyma kararının ardından ikamette yapılan baskında satışa hazır vaziyette fişekler halinde (18 Fişek) toplamda daralı 110 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi,

-Poşetler içerisinde daralı 25 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi,

1 adet Suboxone ibareli hap ele geçirildi. Evde yakalanan H. Ş., H.U. ve Ö.Ö. üç şüpheli yakalanarak göz altına alındı. 3 şüpheli emniyette ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.