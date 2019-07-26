Alanya'da uyuşturucu operasyonu!

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçemizde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında; B.H.P ve M.B. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ihbarının alınması üzerine gece saat 00:40 sıralarında B.H.P isimli şahıs 02 EB 623 plakalı motor ile Konaklı Mahallesinde yakalandı.Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 parça halinde 108 gr esrar maddesi ele geçirildi. Şahısların Payallar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan ikametlerine arama yapmak amacıyla girildiğinde içeride M.B isimli şahsında bulunduğu anlaşıldı.İkamette yapılan aramada 304 gr esrar maddesi ve üzerinde “Techfit” ibaresi yazılı hassas terazi ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği B.H.P. ve M.B isimli şahıslara 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 13:13