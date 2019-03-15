Alanya'da uyuşturucu operasyonu!

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da  uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi

Alanya'da uyuşturucu operasyonu!
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MAHMUTLAR Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alan jandarma ekipleri İran vatandaşı A. İ. isimli şahsın üzerinden 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 16 gram reçine esrar ele geçirildi. Şüphelinin Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanılan aparat, 8 parça halinde satışa hazır toplam daralı ağırlığı 436 gr reçine esrar maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. A. İ. isimli şahsın reçine esrar maddesini satın aldığını beyan ettiği İran Uyruklu A. E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği A. E. isimli şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tahkikat yapılarak serbest bırakıldı. A. İ. isimli şahsın ise sorgusu sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 10:31
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