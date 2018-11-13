Alanya'da uyuşturucu operasyonu!

ALINAN bilgiye göre, polis ekipleri tarafınfan takibe alınan Doğan Y. adlı zanlı Hacet Mahallesi'nde kendisini bekleyen bir otomobile binerek buradan ayrıldı. Bir süre sonra bu araçtan inen Doğan Y., yaya olarak geri dönerken araç ise yoluna devam etti. Şekerhane Mahallesi'nde ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsü Serdar Ü'nün yapılan üst aramasında folyo kağıda sarılı 0,75 gram kokain maddesi ele geçirildi. Doğan Y. ise bu olayın ardından Atatürk Caddesi üzerindeki evinde gözaltına alındı. Serdar Ü. “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, Doğan Y. ise “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan sorguya alındı. İfadesi tamamlanan zanlının daha sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 10:19