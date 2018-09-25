Alanya'da uyuşturucu operasyonu!

ALANYA'DA dün gece yapılan uyuşturucu operasyonunda M.Ö isimli şahsın üst aramasında beyaz defter kağıdına fişeklenmiş bir adet daralı ağırlığı 2,57 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.Y isimli şahıstan 50 TL karşılığında satın aldığını,bu şahsı teşhis edebileceğini söylemesi üzerine, A.Y isimli şahısın yakalama çalışmaları başlatıldı. A.Y şahıs Atatürk Caddsi üzerinde bulunan bir giyim mağazası yanında görülerek polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalama esnasında A.Y isimli şahsın üzerinden sigara jelatinine sarılı 1,45 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili günün Nöbetçi Savcısı ile yapılan görüşme sonucunda M. Ö. isimli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” fiilinden adli işlem başlatıldı. A.Y. isimli şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” fiilinden mevcutlu adli işlem yapılarak bugün adli makamlara nakledileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 10:40