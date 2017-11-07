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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği Ekipleri Antalya'dan Alanya'ya otomobille uyuşturucu getiren 1 kadın 3 kişi uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği Ekipleri Antalya'dan Alanya'ya otomobille uyuşturucu getiren 1 kadın 3 kişi uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı

07 Kasım 2017 Salı 12:43
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Haber: Mehmet AL
ALANYA Narkotik Grup Amirliği ekipleri yapmış olduğu çalışmalarda 07 plaka sayılı araç ile Antalya ilinden Alanya'ya uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgilerin alınması üzerine 
harekete geçti. 05/11/2017 günü bahse konu 07 plaka sayılı araç Dinek uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde O.R, M.A.Y ve kadın H.B şüphelilerin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 3,2 gram uyuşturucu Eroin maddesi, satışa hazır vaziyette 1,55 gram uyuşturucu Metamfetamin ve 1,6 gram uyuşturucu esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmakta kullanılan cam düzenek, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadesi alınan kadın H.B tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde gözaltına alınan şüpheliler O.R ve M.A.Y ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Zanlılar, nöbetçi mahkemece 'Uyuşturu Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.

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AlanyaAntalyaUyuşturucu TicaretiKontrol
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