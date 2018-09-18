Alanya'da uyuşturucu operasyonu

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Alanya'da, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Güllerpınarı Mahallesi Osmanlar Caddesindeki ikametinde uyuşturucu madde sattığı bilgisi aldı. M. K isimli şahsın evine yapılan aramada M. K. isimli şahsın arkadaşı olan O.D isimli şahsın üst aramasında suç unsuruna rastlanılmazken, arama sırasında ikamete gelen K.G isimli şahsın üst aramasında 1 Adet 10mg Morfin tableti, 1 Adet yarısı kullanılmış ZESTAT 30 mg Yeşil reçeteye tabi hap, 1 Adet 8mg/2mg yarısı kullanılmış yeşil reçeteye tabi Suboxone hap ele geçirilerek şahıslar yakaladı. İkamette yapılan aramada suç unsuruna rastlanılmaması üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği, O. D ve K.G isimli şahıslara “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan tahkikat yapılarak serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:52