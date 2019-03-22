Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, 'Uyuşturucu madde imalatı' suçlarına karıştığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere dün sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenleyen narkotik ekipleri, E.S, O.C.K, B.B, A.T, N.E, İ.B, U.A, P.T, O.S, E.E, H.T, Z.Ö, U.K,C.K ve A.Ö. ile toplam 15 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1.40 gram skunk, 93 adet ectasy hap, 5 adet subonxe hap, 277. 96 gram esrar, 2.8 gram recine esrar, 6.60 gram kenevir tohumu, 10.81 gram kokain, 17,56 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden operasyon öncesi F.G., Z.B. ve K.M.Ö. “Uyuşturucu madde ticareti”den tutuklanırken, operasyon kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi. Operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürdüğü bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 12:51