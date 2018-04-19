Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1'i kadın 3 kişi tutuklandı

Mehmet AL

NEVŞEHİR’DEN Alanya’ya otomobille uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Tespit üzerine ekipler, önceki gün saat 16.00 sıralarında ilçe girişinden takibe aldıkları Nevşehir plakalı otomobili Çevreyolu Caddesi, Sanayi Kavşağı’na geldiği sırada durdurdu. Araç içerisinde bulunan şüpheli A.S., B.G. ve H.T. isimli kadın gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 5,30 gram metamfetamin, 22 gram skunk, 3 gram esrar 2 gram kokain, ruhsatsız Clock marka tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 9 adet mermi ele geçirildi. Otomobil içinde yakalanan A.S.,B.G., ve kadın H.T gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 1 kadın 3 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 'suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.