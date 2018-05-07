Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1 gözaltı

Mehmet AL KIZLARPINARI Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takibin ardından savcılık izniyle belirlenen adrese sabah saatlerin baskın düzenlendi. Baskında M.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 3 ayrı paket içerisinde 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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