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Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1 gözaltı

Alanya’da polisin uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1 gözaltı

Alanya’da polisin uyuşturucu operasyonunda 100 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:34
Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1 gözaltı
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Mehmet AL
KIZLARPINARI Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takibin ardından savcılık izniyle belirlenen adrese sabah saatlerin baskın düzenlendi. Baskında M.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 3 ayrı paket içerisinde 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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