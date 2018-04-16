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Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1 gözaltı

Alanya hal kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada 685 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araç sürücüsü M.G.T. yakalanarak göz altına alındı

Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1 gözaltı

Alanya hal kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada 685 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araç sürücüsü M.G.T. yakalanarak göz altına alındı

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:24
Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1 gözaltı
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca “ Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak “ suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 15.04.2018 tarihinde verilen Arama ve El Koyma kararına istinaden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerimizin ilçemiz hal kavşağı civarında durdurulan 07 .. ... plaka sayılı araçta yapmış oldukları aramada Daralı 685 gram Uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.G.T. isimli şahıs yakalanarak göz altına alınmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur 

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AlanyaUyuşturucuOperasyon
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