Alanya'da uyuşturucu madde ticareti yapan kuaförün cezası belli oldu

Mehmet AL

ALANYA'DA 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklu yargılanan kuaföre 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi. 14 Kasım 2018'de Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir alışveriş merkezinde kuaför olarak çalışan sanık Barış G.’nin alışveriş merkezi civarında uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Suçüstü yakalanan Mustafa isimli başka bir şahsın üst aramasında 49 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa adlı zanlı, uyuşturucuyu 50 lira karşılığında Barış G.’den satın aldığını söyledi. Narkotik ekipleri kuaförlük yapan sanık Barış G.’nin evinde yaptığı aramada mont içinde poşete sarılı 25 gram hintkeneviri ele geçirdi. Şüpheli Barış G. önce gözaltına alındı, ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, 28 yaşındaki tutuklu sanık Barış G. ve avukatı hazır bulundu. Sanık Barış G., “Benim mesleğim var. Uyuşturucu satmıyorum, buradan gelecek paraya ihtiyacım yok. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Evimde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi Veysi Ş. isimli şahıstan satın aldım. Kendisinin evini ve işyerini biliyorum. Yakalanmadan iki gün önce bunları kendisinden aldım. İşyeri güvenlik kamerasından da yanıma gelip gittiği görülecektir. Ben aradım, o da geldi. Bana bu maddeleri satıp gitti” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediği kanıtlandığından, işyerinin camiye 200 metreden yakın olmasını da göz önünde bulundurarak sanığa 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi. Barış G. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne geri gönderildi.