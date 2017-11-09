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Alanya'da uyuşturucu kullanan kadın hastanelik oldu

Alanya'da evde extacy hap içtikten sonra fenalaşan 32 yaşındaki kadın 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Alanya'da uyuşturucu kullanan kadın hastanelik oldu

Alanya'da evde extacy hap içtikten sonra fenalaşan 32 yaşındaki kadın 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

09 Kasım 2017 Perşembe 10:46
Alanya'da uyuşturucu kullanan kadın hastanelik oldu
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Tepe Mahallesi'nde gece:03:00 sıralarında uyuşturucu hap (extacy) kullandıktan sonra fenalaşan 32 yaşındaki kadın D.A çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaUyuşturucuExtacy
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