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Alanya'da uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler adliyede

Alanya'da polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.

ASAYİŞ 07.08.2019, 11:49 Melike Temir
Alanya'da uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler adliyede
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Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü.  Ekipleri yaptıkları çalışmalarda Cikcilli Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler,  saat 20.00 sıralarında park halindeki içinde 3 şüphelinin bulunduğu 32 GF 847  plakalı otomobille baskın düzenledi. Baskına araçta bulunan Hasan K. (26), İbrahim T. (30) ve Mahmut K. (32) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

#Alanya #alanya son dakika #Uyuşturucu #Adliye
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