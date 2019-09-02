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Alanya'da uyuşturucu hapla yakalanan şahış tutuklandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu hap sattığı tespit edilen bir kişi Antalya KOM Şube Müdürlüğü Alanya Kom Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak tutuklandı. 

ASAYİŞ 02.09.2019, 11:39 Melike Temir
Alanya'da uyuşturucu hapla yakalanan şahış tutuklandı
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kestel Mahallesi'nde şüpheli Mehmet M.T.'nin sentetik uyuşturucu hap sattığını tespit edilen Antalya KOM Şube Müdürlüğü VE Alanya Kom Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip edilen şüphelinin evine yapılan baskında.evde sakladığı 142 adet üzerinde 'F' harfi yazılı sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucudan elde ettiği değerlendirilen 2 bin 155 TL paraya el konuldu. Şüpheli M.T. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce uyuşturucu suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

#Alanya #Uyuşturucu #uyuşturucu hap
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