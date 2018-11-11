Alanya'da uyuşturucu hap baskını: 3 gözaltı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarına devam eden Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi, Galatasaray Caddesi ile Turhan Sokak üzerinde Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Naci G., Muş nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Mazlum Ü. ve Adana nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Arafat A. isimli şahısları "Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlarından gözaltına aldı. Zanlıların yapılan kontrollerinde Arafat A. isimli şahsın üzerinden iki paket satışa hazır halde toplam 8 adet extasy hap, yanı sıra büyük naylon poşet içerisinde de 150 adet extasy olduğu düşünülen uyuşturucu hap ele geçirildi. Savcılığın bilgisi dahilinde şahsın Saray Mahallesi, Galatasaray Caddesi üzerinde bulunan ikamet adresinde yapılan aramalarda ise toplam 32 adet extasy olduğu düşünülen uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer şahıslar üzerinde ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. Gerçekleşen operasyonun ardından zanlılar Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerde Arafat A. isimli şahsa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapılırken, Naci G. ve Mazlum Ü. ise haklarında "Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan gerçekleştirilen işlemlerin ardından serbest bırakıldılar.