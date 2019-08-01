Alanya'da uyuşturucu baskını! Ürdünlü turistler suç üstü yakalandı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen Ürdün uyruklu 24 yaşındaki Salam N., Konaklı mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gr nargile tütünü, 1,10 gram Metamfetamin maddesi, 816 adet yeşil reçeteye tabi ve içerisinde uyuşturucu etken maddesi bulunan Lyrica hap, bir adet havalı tabanca ve 32 380 Türk Lirası ele geçirilirken2 5 yaşındaki Ürdün uyruklu Mohammad A. Tosmur mahallesindeki ikametinde yapılan aramada, 36 gram esrar maddesi, 0,31 gram Metamfetamin maddesi, 7 adet Lyrica hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte ele geçirilen 32 Bin 380 TL paraya el konuldu. Evlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 Ürdün uyruklular Salam N, ve Mohammad A, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan' gözaltına alınarak Emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Emniyette ifadeleri alınan Ürdün uyruklu Mohammed A. nöbetçi mahkemece sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresine gönderilirken 24 yaşındaki Salam N. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 14:13