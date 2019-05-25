Alanya'da uyuşturucu baskını! Kıskıvrak yakalandılar

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler Tosmur Mahallesi'nde iki şüphelinin buluştuğunu tespit etti. Buluşmadan kısa bir süre sonra ayrılan ikiliden Y.E.S isimli şahsa ekipler tarafından yapılan üst aramasında 40 adet yeşil renkli excaty maddesi ele geçirildi. Diğer Şüpheli M.D ise Dinek Mevki'nde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. M.D isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 56 adet excaty maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden Y.E.S emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler M.D VE M.D yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 13:02