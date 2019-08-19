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Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu baskını

Alanya'da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda dün gece Mahmutlar Mahallesinde yakalanan bir şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

ASAYİŞ 19.08.2019, 09:08 Melike Temir
Alanya'da uyuşturucu baskını
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının engellenmesi kapsamında yapılan  çalışmalarda; dün gece saat 22:50 sıralarında Mahmutlar Mahallesi 250. Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen ve durdurulmak istenilen motosiklet üzerinden atlayarak kaçan K.M.Ö.  isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı, şahıs kaçarken üzerinden Sig Sauer marka tabanca ve şarjörde 3 adet fişek, 2 parça halinde 11 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. K.M.Ö. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Güveni Kötüye Kullanma ve Mala Zarar Verme Suçlarından Arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

#Alanya #Uyuşturucu #Mahmutlar Mahallesi #alanya son dakika
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