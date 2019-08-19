Alanya'da uyuşturucu baskını

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalarda; dün gece saat 22:50 sıralarında Mahmutlar Mahallesi 250. Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen ve durdurulmak istenilen motosiklet üzerinden atlayarak kaçan K.M.Ö. isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı, şahıs kaçarken üzerinden Sig Sauer marka tabanca ve şarjörde 3 adet fişek, 2 parça halinde 11 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. K.M.Ö. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Güveni Kötüye Kullanma ve Mala Zarar Verme Suçlarından Arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.