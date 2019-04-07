Alanya'da uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen Ercan B. (34) Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince takibe alındı. Oba Mahallesi, Çarşamba Caddesi'nde Ercan B. ile buluşan iki genci durduran polis, Cengiz T. (19) ve Alaattin D. (20) adlı gençlerin üzerinde 0,32 gram eroin buldu. Gençler, eroini 50 TL karşılığında Ercan B'den aldıklarını söylediler.

Bunun üzerine Ercan B'nin Oba Mahallesi'ndeki ikametine baskın yapan polis, evde 3 ayrı paket halinde toplam 2,09 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan Ercan B. hakkında "Uyuşturucu Madde

Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılırken, iki genç hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.