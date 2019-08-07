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Son Dakika

Alanya'da uyuşturucu baskını!

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının Alanya genelinde uyuşturucu madde kullanımını engellemek üzere yaptığı çalışmalar kapsamında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ASAYİŞ 07.08.2019, 10:18 07.08.2019, 10:28 Melike Temir
Alanya'da uyuşturucu baskını!
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan  çalışmalar kapsamında; H.K. ve İ.T. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi edinilerek yapılan çalışmada, şahıslar saat 20:00 sıralarında 32 GF 847 plaka sayılı araç ile Cikcilli mahallesi Hacıbaba caddesi üzerinde park halinde beklediği esnada M.K. isimli şahıs araca bindiği ve kısa süre sonra indiği görüldü. Bunun üzerine M.S. isimli şahısa yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinden 10 adet Extacy hap maddesi çıktı. Daha sonra H.K. ve İ.T. isimli şahıslar Cikcilli mahallesi 201. Sokak üzerinde yakalandı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği M.K. , H.K. ve İ.T. isimli şahıslar 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak'  suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

#alanya son dakika #Uyuşturucu #baskın #Alanya
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