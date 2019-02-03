Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği görevlileri Dinek uygulama noktasında 2 Şubat günü saat 01:00 sıralarında durdurulan 34 JF 6257 plaka sayılı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 40 yaşındaki Cüneyt V., ve 45 yaşındaki Nurhan Ş.,yapılan üst aramasında Nurhan Ş'nin üzerinde 3 parça halinde peçeteye sarılı halde toplam daralı ağırlığı 49 gram kokain maddesi ve Cüneyt V'nin üzerinde 2 parça halinde şeffaf kilitli poşet içerisinde toplam daralı ağırlığı 1,80 Gram eroin maddesi ele geçirildi. Otomobil içinde kokain ve eroinle yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt V, ve Nurhan Ş,'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya'da uyuşturucu avı! Kokain ve eroin...
Alanya'da Dinek mevki uygulama noktasında polis tarafından durdurulan otomobilde eroin ve kokainle yakalanan biri kadın 2 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet AL