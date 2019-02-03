Alanya'da uyuşturucu avı! Kokain ve eroin...

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği görevlileri Dinek uygulama noktasında 2 Şubat günü saat 01:00 sıralarında durdurulan 34 JF 6257 plaka sayılı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 40 yaşındaki Cüneyt V., ve 45 yaşındaki Nurhan Ş.,yapılan üst aramasında Nurhan Ş'nin üzerinde 3 parça halinde peçeteye sarılı halde toplam daralı ağırlığı 49 gram kokain maddesi ve Cüneyt V'nin üzerinde 2 parça halinde şeffaf kilitli poşet içerisinde toplam daralı ağırlığı 1,80 Gram eroin maddesi ele geçirildi. Otomobil içinde kokain ve eroinle yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt V, ve Nurhan Ş,'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.