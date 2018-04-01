Alanya'da uyuşturcuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Mehmet AL ALANYA İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalarda Dinek Mahallesinde ikamet eden İ.K. şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgiler alınması ile, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’dan alınan arama ve el koyma kararıyla bahse ikamette yapılan baskında,

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