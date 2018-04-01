Alanya'da uyuşturcuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalarda Dinek Mahallesinde ikamet eden İ.K. şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgiler alınması ile, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’dan alınan arama ve el koyma kararıyla bahse ikamette yapılan baskında,
Daralı 2 gram ağırlığında uyuşturucu metamfetamin maddesi,
Daralı 2,48 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi,
-2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Evde yakalanan şüpheli İ.K. göz altına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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