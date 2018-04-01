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Alanya'da uyuşturcuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri evinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine yapılan baskında ikametinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

Alanya'da uyuşturcuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri evinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine yapılan baskında ikametinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

01 Nisan 2018 Pazar 09:39
Alanya'da uyuşturcuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalarda Dinek Mahallesinde ikamet eden  İ.K. şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgiler alınması ile, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’dan alınan arama ve el koyma kararıyla bahse ikamette yapılan baskında,

Daralı 2 gram ağırlığında uyuşturucu metamfetamin maddesi,
Daralı 2,48 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi,
-2 adet hassas terazi ele geçirildi.

 Evde yakalanan şüpheli İ.K. göz altına alındı.  Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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AlanyaUyuşturcuEmniyetNarkotik
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