Alanya'da üvey baba tacizden tutuklandı

Mehmet AL

OLAY Oba Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki küçük kızın, annesine üvey babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatmasıyla ortaya çıktı. Kızının anlattıkları karşısında şok olan anne imam nikahlı yaşadığı eşini jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma, üvey babasının tacizine uğradığını ileri süren 13 yaşındaki kızın ifadesine başvurdu. Küçük kız, ifadesinde, “Üvey babam, bana cinsel tacizde bulunuyor. Yaşadıklarımı korktuğum için durumu kimseye anlatamadım. Ancak tacizlerin sonu gelmeyince yaşadıklarımı anneme anlattım. Şikayetçiyim.” dedi.

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, bir hamamda şoför olarak çalışan üvey baba H.T'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları reddeden H.T, bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya LTipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.