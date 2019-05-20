Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün 13 nolu plajda güneşlenen 55 yaşındaki Rus Marına Mishchenko telefonunu şezlong üzerinde bırakarak denize girdi. Bu sırada plajda yürüyen 32 yaşındaki Cehver B., Rus turistin cep telefonunu çalarak kaçtı. Plaj faresi Cumhuriyet Polis Merkezi ekiplerince titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen plaj faresi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 12 hırsızlık ve yağma suçundan kaydı olan zanlı dün gece sahilde oturan gencin çantasından cüzdanını ve cep telefonun çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli Cehver B. bugün sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya'da uslanmaz plaj faresi bu kez tutuklandı!
Alanya'ya tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin cep telefonunu çalan plaj faresi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra dün gece tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı
Mehmet AL