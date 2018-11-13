Alanya'da ünlü işletmecinin cezası onandı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp' suçlarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince 6 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve mahkemece 20 yıl 5 ay hapse mahkum edilen Alanya'nın ünlü eğlence mekanlarının işletmecisi Erdal A.’nın cezası onandı. İstinaf Mahkemesi, Erdal A.’nın suç örgütü kapsamında aldığı 6 yıl 3 ay olan cezasını kesinleştirirken; gasp ve yağma suçlarından aldığı 14 yıl hapis cezasını temyiz yolunu açık bırakmak koşuluyla onadı.

20 SAAT SORGULANMIŞLARDI

Başsavcı Yasin Emre'nin koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Erdal A., Adem Ç., Ahmet A., Ali T., Ayhan I., Barış Z., Doğukan Y., Ejder A., Faris A., Nevzat S., Okan Ç., Serhan Y., Emrah R., Harun Y. ve Serhat Y. adreslerinde gözaltına alınmış; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 20 saat süren sorgularının ardından tutuklanmışlardı. Tutuklu yargılanan 15 sanık Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşına çıkmış, duruşmaya Erdal A. ile Emrah R. Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adem Ç., Barış Z. Ve Faris A. ise Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS sistemiyle katılmışlardı. Diğer sanıklar ise yoğun güvenlik önlemi içerisinde Alanya Adliyesi’ne sevk edilmişlerdi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp' gibi suçlardan yargılanan sanıklardan Alanya'nın ünlü eğlence mekanlarının işletmecisi Erdal A. 20 yıl 5 ay, Adem Ç. 11 yıl 8 ay, Ahmet A. 14 yıl, Ali T. 10 yıl 10 ay, Ayhan I. 13 yıl, Barış Z. 6 yıl 6 ay, Doğukan Y. 7 yıl 6 ay, Ejder A. 14 yıl, Faris A. 12 yıl, Nevzat S. 7 yıl 7 ay, Okan Ç. 5 yıl, Serhan Y. 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmışlardı. Emrah R, Harun Y. ve Ferhat A’nın ise tahliyesine karar verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 17:40